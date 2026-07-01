Bedduası Tutan 3 Burç! Ahları Ağır Oluyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazı insanlar vardır, kızdığında bağırıp çağırmaz ama içinden geçirdiği şey bile karşı tarafa yetebilir. Astrolojiye göre bazı burçların enerjisi o kadar güçlüdür ki, kırıldıklarında ettikleri söz kolay kolay havada kalmaz. İşte “aman kalbini kırmayın” dedirten, bedduası tuttuğuna inanılan 3 burç...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boğa
Aslan
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın