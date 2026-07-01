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Bedduası Tutan 3 Burç! Ahları Ağır Oluyor

Bedduası Tutan 3 Burç! Ahları Ağır Oluyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 19:48
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Bazı insanlar vardır, kızdığında bağırıp çağırmaz ama içinden geçirdiği şey bile karşı tarafa yetebilir. Astrolojiye göre bazı burçların enerjisi o kadar güçlüdür ki, kırıldıklarında ettikleri söz kolay kolay havada kalmaz. İşte “aman kalbini kırmayın” dedirten, bedduası tuttuğuna inanılan 3 burç...

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Başak

Başak

Başak burcu her şeyi görür ama her zaman söylemez. Kim ne yaptı, kim neyi hak etti, kim nerede yanlış davrandı; hepsini sessizce kaydeder. Bu yüzden Başak burcunun kırgınlığı öyle gelip geçici bir şey değildir.

Başak birine gerçekten ah ettiyse, bunun arkasında genellikle uzun süre biriktirilmiş hayal kırıklığı vardır. Çünkü bu burç kolay kolay haksızlık ettiğini düşünmez; önce kendini sorgular, sonra karşısındakini siler.

Onların bedduası daha çok “umarım hak ettiğini yaşarsın” enerjisindedir. Ve garip şekilde, Başak’ın hayatından çıkan kişiler çoğu zaman yaptıklarının karşılığını bir noktada görür.

Boğa

Boğa

Boğa burcu sabırlıdır, kolay kolay patlamaz. Sevdiği insanlara karşı uzun süre anlayış gösterir, defalarca şans verir ve hemen vazgeçmez. Ama bir Boğa gerçekten kırıldıysa, artık o işin geri dönüşü pek kolay olmaz.

Boğa’nın ahı ağırdır çünkü bu burç kolay kolay kimseye kötü dilekte bulunmaz. Fakat emeği yok sayıldığında, güveni boşa çıkarıldığında ya da huzuru bilerek bozulduğunda içten içe çok güçlü bir kırgınlık yaşar.

Boğa burcunun bedduası sessiz gelir. Büyük laflar etmez ama “benden bu kadar” dediği anda karşı tarafın düzeni de bir şekilde bozulmaya başlayabilir. Çünkü Boğa’nın sabrını taşırmak zaten başlı başına büyük olaydır.

Aslan

Aslan

Aslan burcu gururludur, bunu herkes bilir. Ama sanılanın aksine yalnızca egosundan değil, kalbini ortaya koyduğunda karşılığını görmek istediği için kırılır. Bir Aslan’ı herkesin içinde küçük düşürmek, emeğini görmezden gelmek ya da sevgisini hafife almak büyük hatadır.

Aslan burcu öfkelendiğinde bunu belli edebilir ama asıl tehlike kırıldığında başlar. Çünkü onun ahı, gururunun incindiği yerden çıkar. “Ben sana bu kadar değer vermişken bunu mu hak ettim?” duygusu kolay kolay hafiflemez.

Aslan’ın bedduası genellikle yüksek sesli değil, gururlu bir vazgeçiştir. Hayatından çıktığı kişilerin sonradan pişman olması da bu yüzden şaşırtıcı değildir. Çünkü Aslan bir kere ışığını çekti mi, karşı taraf gerçekten karanlıkta kaldığını hissedebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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