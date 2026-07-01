Bedduası Tutan 3 Burç! Ahları Ağır Oluyor

Başak burcu her şeyi görür ama her zaman söylemez. Kim ne yaptı, kim neyi hak etti, kim nerede yanlış davrandı; hepsini sessizce kaydeder. Bu yüzden Başak burcunun kırgınlığı öyle gelip geçici bir şey değildir.

Başak birine gerçekten ah ettiyse, bunun arkasında genellikle uzun süre biriktirilmiş hayal kırıklığı vardır. Çünkü bu burç kolay kolay haksızlık ettiğini düşünmez; önce kendini sorgular, sonra karşısındakini siler.

Onların bedduası daha çok “umarım hak ettiğini yaşarsın” enerjisindedir. Ve garip şekilde, Başak’ın hayatından çıkan kişiler çoğu zaman yaptıklarının karşılığını bir noktada görür.