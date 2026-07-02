Üstelik Klimaları da Yoktu: Eski İnsanlar Kavurucu Sıcaklarla Nasıl Baş Ediyordu?

Amerikalı mühendis Willis Carrier, 1902 yılında ilk olarak New York'taki bir matbaada nem kontrolü sağlamak amacıyla tasarladı. İlerleyen yıllarda klima ismini alan icat, yavaş yavaş mağazalara, sinema salonlarına ve evlerimize kadar geldi. Özellikle Adana gibi şehirlerimizde klimasız bir yaşam düşünmek pek mümkün değil. O yüzden buradan Willis Carrier'i rahmetle analım. :)

Klimamız olmasa bile sıcaklarla baş etmek için vantilatörlerimiz, hava soğutucularımız var. Bu icatlar farklı prensiplerle çalışıyor ama hepsinin amacı da aynı.

Peki eski yıllarda, henüz klima icat edilmemişken, yani 1901'de insanlar nasıl serinliyordu? Acaba o zamanlarda hava bu kadar sıcak olmuyor muydu?

Aslında evet, Avrupa'da hava bu kadar sıcak olmuyordu. Fakat Mısır'da, Arabistan'da ve ülkemizde havalar çoğunlukla sıcaktı. Bizler de kendi yöntemlerimizi geliştirdik.