Üstelik Klimaları da Yoktu: Eski İnsanlar Kavurucu Sıcaklarla Nasıl Baş Ediyordu?
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Sıcaklar bir türlü gelmedi derken Haziran ayında bir anda kendimizi sıcakların içinde bulduk. Temmuz'un başlarında ise sıcak hava bir anda etkisini artırdı. Ülkemizde henüz alışık olduğumuz sıcakları yaşıyoruz ancak Avrupa resmen kavruluyor. Çoğu Avrupa ülkesinde klima kullanımının da yaygın olmaması nedeniyle pek çok olumsuz durum yaşanıyor.
Fakat eskiden de klima kullanımı bu kadar yaygın değildi. Peki o zamanlarda insanlar sıcaklarla nasıl baş ediyordu?
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Klima hayatımıza girince mertlik bozuldu.
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İklime uygun tasarımlar vardı.
Evlerin avluları (hayatları) insanların serinleme ihtiyacını karşılardı.
Buharlı soğutmanın temelleri atılmıştı.
Cumbalı evler, sadece estetik olduğu için yapılmıyordu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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