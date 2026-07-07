Çocuklarda Matematik Yeteneğini Geliştiren Spor Dalı Belli Oldu
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Bazı çocuklar için matematik, en zor ders olabilir. Soyut kavramların işin içine girmesiyle çocuklar hesap yapmakta zorlanabilir. Matematiği sevmeyen çocuklara, matematiği sevdirmenin ve daha kolay bir şekilde anlatmanın bazı yolları var. Bu yollardan biri ise basketboldan geçiyor!
Kopenhag Üniversitesi spor ve egzersiz araştırmacısı Jacob Wienecke, basketbolun matematikle olan ilişkisini araştırdı.
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Matematik, birçok çocuk için en zorlayıcı ders.
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Basketbol oynamaya başlayan çocuklar, diğer çocuklara kıyasla matematik testlerinde yüzde 15 daha iyi performans sergiledi.
Tabii düzenli basketbol oynayınca, bu alandaki becerileri de gelişti.
Dersler, sıkıcı olmak zorunda değil.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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