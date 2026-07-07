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Çocuklarda Matematik Yeteneğini Geliştiren Spor Dalı Belli Oldu

Çocuklarda Matematik Yeteneğini Geliştiren Spor Dalı Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 11:32
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Bazı çocuklar için matematik, en zor ders olabilir. Soyut kavramların işin içine girmesiyle çocuklar hesap yapmakta zorlanabilir. Matematiği sevmeyen çocuklara, matematiği sevdirmenin ve daha kolay bir şekilde anlatmanın bazı yolları var. Bu yollardan biri ise basketboldan geçiyor!

Kopenhag Üniversitesi spor ve egzersiz araştırmacısı Jacob Wienecke, basketbolun matematikle olan ilişkisini araştırdı.

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Matematik, birçok çocuk için en zorlayıcı ders.

Matematik, birçok çocuk için en zorlayıcı ders.

Soyut kavramlar üzerinden öğretilen matematik, bazı çocukların resmen korkulu rüyası. Hele işin içine çarpım tablosu girince, her şey birbirine karışıyor. Bir problemi çözmek için uygulamanız gereken yöntemi bulmanız, işlemlerde hızlı olmanız ve aynı anda birden çok işlem yapmanız gerekiyor. Hala havuz problemi deyince tüyleri diken diken olanlar var aramızda...

Peki matematiği öğretme şeklimizi değiştirsek acaba çocuklar da matematiği sever mi?

Bu sorunun cevabı muhtemelen evet. Yani en azından, yapılan bazı araştırmalar bu yönde gösteriyor. Kopenhag Üniversitesi spor ve egzersiz araştırmacısı Jacob Wienecke, 'Spor ve fiziksel aktivitenin, matematik dersine ilgisi olmayan öğrenciler için matematiğe yeni bir bakış açısı getirebileceğine inanıyorum' diyor. 

Wienecke'nin araştırmasının sonucu da oldukça ilginç.

Basketbol oynamaya başlayan çocuklar, diğer çocuklara kıyasla matematik testlerinde yüzde 15 daha iyi performans sergiledi.

Basketbol oynamaya başlayan çocuklar, diğer çocuklara kıyasla matematik testlerinde yüzde 15 daha iyi performans sergiledi.
activeforlife.com

Danimarka'da yapılan araştırma sonuçları, Educational Psychology Review dergisinde yayınlandı. Proje, 11 ila 13 yaşları arasında 300'den fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, haftada bir kez bir saatlik bir buluşmaya katılarak kesirlerle ilgili dersleri belirli basketbol antrenmanlarıyla birleştirdiler.

Örneğin, öğretmenler çocuklardan potaya 10 basket atmalarını ve ardından başarılı ve başarısız atışların oranını belirlemelerini istediler. Daha sonra bu sayıları yüzdelere dönüştürme alıştırması yaptılar.

Alıştırma, yalnızca kesirler üzerinden yapılmadı. Çalışmaya katılanlar, atölye çalışmasının ardından diğer matematik kavramlarında da yaklaşık yüzde beşlik bir gelişme kaydetti.

Tabii düzenli basketbol oynayınca, bu alandaki becerileri de gelişti.

Tabii düzenli basketbol oynayınca, bu alandaki becerileri de gelişti.

Wienecke, 'Araştırmalarımız, beden eğitimine diğer dersleri kolayca dahil edebileceğinizi ve bunun işe yaradığını gösteriyor,' dedi. 'Ve bu, çocukların motivasyonlarını ve öğrenme zevklerini korurken, o dersi tamamen farklı bir şekilde deneyimlemelerini sağlayabilir.'

Bugüne kadar yapılan diğer araştırmalar, aslında beden eğitimi derslerinin diğer disiplinlerle entegre edilebileceğini gösteriyor. Bu sayede, öğrencilerin hem fiziksel olarak aktif kalıyor hem de soyut kavramları hareket yoluyla somutlaştırarak kalıcı öğrenme sağlıyorlar. Buna eğitim literatüründe 'kinestetik öğrenme' veya 'hareket tabanlı öğrenme' deniyor.

Örneğin matematikte açılar konusunu kağıt üzerine çizilen şekillerden öğrenmektense, çocuk kollarını o açılar gibi hareket ettirdiğinde daha kalıcı bir şekilde öğrenir. Ya da dört işlemi çeşitli oyunlarla beraber pratik hale getirdiğinizde çocukların işlem hızı da artar. Tabii matematiğin artık sıkıcı gelmemesi de cabası.

Dersler, sıkıcı olmak zorunda değil.

Dersler, sıkıcı olmak zorunda değil.

Yalnızca matematik değil, fizik, coğrafya, biyoloji, İngilizce, tarih ve diğer dersler de çocukların aktif rol aldığı uygulamalarla öğretilebilir. Örneğin sürtünme kuvveti, merkezkaç kuvveti, hız ve ivme gibi soyut ve çocukları fizikten soğutan kavramlar basketbol topunun sürülmesi veya koşu yarışları üzerinden uygulamalı olarak anlatılabilir. Benzer şekilde, çoğu öğrenciye sıkıcı gelen ve ezbere dayalı olarak görülen tarih, o döneme ait geleneksel sporlar, okçuluk benzeri aktiviteler veya halk dansları beden eğitimi dersinde pratik edilebilir.

Peki bu öğrenme stilinin çocuklara ne faydası olacak?

  • Soyut Kavramları Somutlaştırır: Matematik, fen veya coğrafya gibi soyut kavramlar içeren dersler hareketle birleştiğinde somut bir deneyime dönüşür. 

  • Kinestetik Zekayı Aktive Eder: Her öğrenci masa başında oturarak, görerek veya duyarak öğrenemez. Hareket tabanlı öğrenme (kinestetik), geleneksel yöntemlerle öğrenmekte zorlanan öğrenciler için harika bir kapı açar.

  • Beyin Fonksiyonlarını Artırır: Fiziksel aktivite sırasında beyne giden oksijen miktarı artar ve nöroplastisite (beynin yeni bağlar kurma yeteneği) tetiklenir. Bu da odaklanmayı, hafızayı ve problem çözme becerilerini geliştirir.

  • Hareketsizliği (Sedanter Yaşamı) Azaltır: Teknolojinin içine doğan çocukların en büyük problemi hareketsizliktir. Matematik veya Türkçe işlerken bile hareket eden öğrenci, gün içindeki aktif kalma süresini doğal olarak artırır.

  • Motor Becerileri Geliştirir: Koordinasyon, denge, sürat ve esneklik gibi fiziksel beceriler, akademik görevleri yerine getirirken (örn: kelime avı yaparken depar atmak) farkında olmadan gelişir.

  • Okul Stresini Azaltır: Fiziksel hareket, mutluluk hormonları (endorfin, serotonin) salgılatır. Yoğun sınav ve ders temposu arasında entegre edilmiş bir beden eğitimi, öğrencilerin kaygı seviyesini düşürür.

  • Derslere Karşı Motivasyonu Artırır: Öğrenciler genellikle 'sıkıcı' veya 'zor' buldukları derslerin (örn: yabancı dil veya tarih) oyunlaştırıldığını ve hareket içerdiğini gördüklerinde o derse karşı ön yargılarını kırarlar. Katılım ve okula aidiyet hissi artırır.

  • Takım Çalışması ve İletişim: Entegre aktivitelerin çoğu grup halinde yapılır. Bir problemi çözmek için birlikte koşmak, strateji geliştirmek ve yardımlaşmak öğrencilerin empati ve liderlik becerilerini besler.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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