Çocuklarda Matematik Yeteneğini Geliştiren Spor Dalı Belli Oldu

Soyut kavramlar üzerinden öğretilen matematik, bazı çocukların resmen korkulu rüyası. Hele işin içine çarpım tablosu girince, her şey birbirine karışıyor. Bir problemi çözmek için uygulamanız gereken yöntemi bulmanız, işlemlerde hızlı olmanız ve aynı anda birden çok işlem yapmanız gerekiyor. Hala havuz problemi deyince tüyleri diken diken olanlar var aramızda...

Peki matematiği öğretme şeklimizi değiştirsek acaba çocuklar da matematiği sever mi?

Bu sorunun cevabı muhtemelen evet. Yani en azından, yapılan bazı araştırmalar bu yönde gösteriyor. Kopenhag Üniversitesi spor ve egzersiz araştırmacısı Jacob Wienecke, 'Spor ve fiziksel aktivitenin, matematik dersine ilgisi olmayan öğrenciler için matematiğe yeni bir bakış açısı getirebileceğine inanıyorum' diyor.

Wienecke'nin araştırmasının sonucu da oldukça ilginç.