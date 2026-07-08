Günde Sadece Birkaç Dakikada Zekanızı Geliştirebilecek Alışkanlıklar

Zekanızı geliştirmenin küçük ama etkili yöntemleri var. Üstelik bu yöntemleri düzenli şekilde yaptığınızda, olağanüstü kazanımlar elde edebilirsiniz. Çocuklarınıza bu alışkanlıkları kazandırmak da onların daha başarılı bireyler olmalarını sağlayacaktır.

Günümüzde sinirbilimciler, insanların beyinlerini makinelere bağlayarak farklı aktiviteler yaparken beynin hangi bölgelerinin aktifleştiğini belirleyebiliyorlar. Birçok aktivite beynimizi önemli ölçüde çalıştırır, ancak hiçbir şey bir enstrüman çalmanın beynimizi çalıştırma şeklini geçemiyor. TedEd, enstrüman çalmayı beyin için tam vücut egzersizine eşdeğer olarak nitelendiriyor. MIT'den yapılan araştırmalar ise, daha zeki çocuklar istiyorsanız onlara kodlama değil, müzik öğretmenin gerektiğini öne sürüyor. Müzik, beynin birçok alanını aynı anda çalıştırıyor. Yeni bir müzik aleti öğrenmeye çalışırken de beyniniz resmen egzersiz yapıyor.