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Günde Sadece Birkaç Dakikada Zekanızı Geliştirebilecek Alışkanlıklar

Günde Sadece Birkaç Dakikada Zekanızı Geliştirebilecek Alışkanlıklar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 12:16
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Zekanın, doğuştan gelen bir özelliği olduğunu ve zaman içinde geliştirilemeyeceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aslında, bilişsel kapasite ve işlevsellik yaşam boyu geliştirilebilir. Nörobilim ve psikoloji araştırmalarına göre bu, beynin nöroplastisite adı verilen yeni sinir bağlantıları kurma ve kendini yeniden düzenleme kapasitesi ile mümkündür. Bu kapasiteyi artırmak için günlük yapabileceğiniz bazı aktiviteler var. Örneğin her gün yazı yazmak, listeler oluşturmak, bir enstrüman çalmak ve empati yapmak gibi.

İşte zekanızı geliştirebilecek etkinlikler!

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Enstrüman çalmak

Enstrüman çalmak

Zekanızı geliştirmenin küçük ama etkili yöntemleri var. Üstelik bu yöntemleri düzenli şekilde yaptığınızda, olağanüstü kazanımlar elde edebilirsiniz. Çocuklarınıza bu alışkanlıkları kazandırmak da onların daha başarılı bireyler olmalarını sağlayacaktır. 

Günümüzde sinirbilimciler, insanların beyinlerini makinelere bağlayarak farklı aktiviteler yaparken beynin hangi bölgelerinin aktifleştiğini belirleyebiliyorlar. Birçok aktivite beynimizi önemli ölçüde çalıştırır, ancak hiçbir şey bir enstrüman çalmanın beynimizi çalıştırma şeklini geçemiyor. TedEd, enstrüman çalmayı beyin için tam vücut egzersizine eşdeğer olarak nitelendiriyor. MIT'den yapılan araştırmalar ise, daha zeki çocuklar istiyorsanız onlara kodlama değil, müzik öğretmenin gerektiğini öne sürüyor. Müzik, beynin birçok alanını aynı anda çalıştırıyor. Yeni bir müzik aleti öğrenmeye çalışırken de beyniniz resmen egzersiz yapıyor.

Empati yapmak

Empati yapmak

Empati yeteneğinin sadece sosyal bir davranış olduğunu ve 'iyi' insanların yaptığını düşünebilirsiniz. Ancak, empati duygusal zekanın en belirgin göstergesidir. Zeka, birden fazla bakış açısıyla oynayabilmekle ilgilidir. Yani eğer zeki bir insansanız, karşıdaki kişiyle daha kolay empati kurabilir, onun duygularını anlayabilir hatta onun düşüncelerini tahmin edebilirsiniz. Bu sayede hem daha duyarlı hem de daha mantıklı düşünen bir insan olursunuz. Empati, günümüzde insanların yokluğunu fazlasıyla çektiği bir davranış!

Düşünmek

Düşünmek

Evet, bu maddemiz sadece düşünmek üzerine. 

Bunun nedeni ise insanların artık düşünmeye vakit ayırmaması. Sürekli bir şeyler yapıyoruz, işe gidiyoruz, eve geliyoruz, arkadaşlarımızla buluşuyoruz, yemek yiyoruz ve kalan vaktimizde de telefona bakıyoruz. Hayatımızda arık bolca dış uyaran var, ancak içsel uyaranların hiçbiri yok. 

Oysa düşünmek, günlük deneyimlerinizi kalıcı iç görülere dönüştürmenin yoludur. Bu yüzden her gün düşünmek için vakit ayırın. O gün ne öğrendiğinizi düşünün. Hayatınızdaki sorunları nasıl çözebileceğinizi düşünün. Dünyanın karşı karşıya olduğu sorunları nasıl çözebileceğinizi düşünün. Kendinize 5 - 10 dakika da olsa derinlemesine düşünmek için zaman ayırın.

Yazı yazmak

Yazı yazmak

Yazmak olağanüstü bir uğraştır. Yazmak, düşüncelerinizi anlamlı hale getirmek için düşüncelerinizi basitleştirmenizi sağlar. Bunun da zekanıza katkısı vardır. Bir kavramı parçalara ayırmanızı ve temellerine inmenizi sağlar. Bunu yaparken, karmaşık fikirleri basitleştirme sanatını öğrenirsiniz.

Bir şeyler yazarken illa çok güzel, edebi bir şekilde yazmak zorunda değilsiniz. O günkü düşüncelerinizi, yaşadıklarınızı yazmanız yeterli. Günde birkaç cümle yazmak bile zekanızı önemli ölçüde artırmanıza yardımcı olur. Hem duygularınızın farkına varır hem de düşüncelerinizi daha kolay bir şekilde ifade edersiniz.

Aklınıza gelen ilk düşüncelere teslim olmamak.

Aklınıza gelen ilk düşüncelere teslim olmamak.

Stresli bir durum yaşandığında, aklınıza gelen düşünceler korku ve duygularla doludur. Örneğin iş yerinde bir sorun yaşadığınızda hemen kovulacağınızı, zaten hiçbir işe yaramadığınızı ve asla bir daha iş bulamayacağınızı düşünürsünüz.

O an mantıklı görünen bu fikirler, aslında değillerdir. Yüksek zekanın özü, karar verirken duygularınızı kontrol edebilme yeteneğidir. Bu nedenle, stresli durumlarda ilk düşüncelerinizi reddetmeyi öğrenmek önemlidir. Bu, mantıklı düşüncelerin devreye girmesini sağlar ve daha iyi kararlar almanıza yardımcı olur.

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Liste yapmak

Liste yapmak

İstediğiniz her konuda liste yapabilirsiniz. İster daha fazla para biriktirmenin on yolu, ister çalışırken verimliliği artırmanın on yolu, ister kilo vermenin on yolu olsun. İlk birkaç fikir kolayca bulunabilir. Ancak ona ulaşmak için zihinsel çaba sarf etmeniz gerekir. Bu, zihninizi çalıştırmanın basit bir yoludur ve düzenli olarak yapıldığında beyin gücünüzü artıracaktır. Üstelik bu pratiği, kendi hayatınıza uyarlayarak denediğinizde hem daha farklı bir bakış açısı kazanabilir hem de hayatınıza daha yumuşak bir pencereden bakabilirsiniz.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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