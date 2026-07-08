Günde Sadece Birkaç Dakikada Zekanızı Geliştirebilecek Alışkanlıklar
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Zekanın, doğuştan gelen bir özelliği olduğunu ve zaman içinde geliştirilemeyeceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aslında, bilişsel kapasite ve işlevsellik yaşam boyu geliştirilebilir. Nörobilim ve psikoloji araştırmalarına göre bu, beynin nöroplastisite adı verilen yeni sinir bağlantıları kurma ve kendini yeniden düzenleme kapasitesi ile mümkündür. Bu kapasiteyi artırmak için günlük yapabileceğiniz bazı aktiviteler var. Örneğin her gün yazı yazmak, listeler oluşturmak, bir enstrüman çalmak ve empati yapmak gibi.
İşte zekanızı geliştirebilecek etkinlikler!
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Enstrüman çalmak
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Empati yapmak
Düşünmek
Yazı yazmak
Aklınıza gelen ilk düşüncelere teslim olmamak.
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Liste yapmak
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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