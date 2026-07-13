Psikologlar Açıkladı: Ekran Görüntüsü Alıp Bir Daha Hiç Bakmamanın Nedeni
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Biliyoruz, sizin de telefonunuz bir daha hiç bakmadığınız ekran görüntüleriyle, Instagram hesabınız da kaydedip hiç hatırlamadığınız gönderilerle dolu. Yemek tarifleri, güzellik sırları, gidilecek mekanlar, fotoğraf çekme hileleri... O anda çok mantıklı gibi gelen gönderiler, bir daha hiç bakılmamak üzere 'kaydedilenler' sekmesine gönderiliyor.
Peki neden bir daha hiç bakmadığımız halde bu ekran görüntülerini almaya devam ediyoruz?
Psikologlara göre bunun nedeni bir şeyleri unutma korkusu!
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Eskiden herkesin farklı bir koleksiyonu olurdu. Şimdi de telefonlarımızda koleksiyonlarımız var.
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Unutma korkusundan dolayı ekran görüntüsü alıyoruz.
İçten içe olmak istediğimiz kişiyi gösteriyor.
"Her ihtimale karşı."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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