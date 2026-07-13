Psikologlar Açıkladı: Ekran Görüntüsü Alıp Bir Daha Hiç Bakmamanın Nedeni

Biliyoruz, sizin de telefonunuz bir daha hiç bakmadığınız ekran görüntüleriyle, Instagram hesabınız da kaydedip hiç hatırlamadığınız gönderilerle dolu. Yemek tarifleri, güzellik sırları, gidilecek mekanlar, fotoğraf çekme hileleri... O anda çok mantıklı gibi gelen gönderiler, bir daha hiç bakılmamak üzere 'kaydedilenler' sekmesine gönderiliyor.

Peki neden bir daha hiç bakmadığımız halde bu ekran görüntülerini almaya devam ediyoruz?

Psikologlara göre bunun nedeni bir şeyleri unutma korkusu!

Kaynak