article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Alacakaranlık’ın Jacob’ı Taylor Lautner’ın Bebeği İçin Düşündüğü İsim Sosyal Medyayı Karıştırdı!

Alacakaranlık’ın Jacob’ı Taylor Lautner’ın Bebeği İçin Düşündüğü İsim Sosyal Medyayı Karıştırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.08.2026 - 08:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Alacakaranlık serisinin unutulmaz Jacob Black’i Taylor Lautner, bu kez yeni bir projesiyle değil, özel hayatındaki tatlı bir gelişmeyle gündemde. 2022 yılında kendisiyle aynı adı taşıyan Taylor Dome’la evlenen ünlü oyuncu, şimdilerde ilk kez baba olmaya hazırlanıyor. Bir kız bebek bekleyen çift, minik üyeleri için değerlendirdikleri isimlerden birini açıklayınca sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi. Üstelik bu isim seçilirse Lautner ailesinde işler hiç olmadığı kadar karışabilir! Gelin, Taylor Lautner’ın Alacakaranlık yıllarından evliliğine ve herkesi şaşırtan bebek ismi ihtimaline birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2000’li yılların sonuna damga vuran yapımlardan söz edildiğinde akla gelen ilk serilerden biri şüphesiz Alacakaranlık.

2000’li yılların sonuna damga vuran yapımlardan söz edildiğinde akla gelen ilk serilerden biri şüphesiz Alacakaranlık.

Stephenie Meyer’ın aynı adlı roman serisinden sinemaya uyarlanan yapım, yalnızca vampirlerle kurt adamların karşı karşıya geldiği fantastik hikayesiyle değil, genç oyuncularını kısa sürede dünya yıldızına dönüştürmesiyle de hafızalara kazındı. Robert Pattinson ve Kristen Stewart’la birlikte serinin en çok konuşulan isimlerinden biri de Jacob Black karakterine hayat veren Taylor Lautner’dı.

Henüz 16 yaşındayken serinin ilk filminde rol alan Lautner, Quileute kabilesine mensup bir kurt adam olan Jacob Black’i canlandırdı. Bella Swan’a karşı hisleri ve Edward Cullen’la girdiği rekabet, izleyicileri uzun süre “Edward mı, Jacob mı?” tartışmasına sürükledi. Hatta serinin hayranları “Team Edward” ve “Team Jacob” olarak ikiye ayrıldı.

Lautner’ın Jacob rolü için geçirdiği fiziksel değişim de en az karakterin hikayesi kadar konuşuldu. Serinin ikinci filmi Yeni Ay öncesinde rolünü kaybetme ihtimaliyle karşılaşan oyuncu, yoğun bir antrenman programına girerek yaklaşık 10 kilo kas kütlesi kazandı. Bu dönüşümün ardından seride kalmayı başaran Lautner, dönemin en popüler genç yıldızlarından biri haline geldi.

Alacakaranlık sonrasında Abduction, Grown Ups 2, Cuckoo ve Scream Queens gibi farklı yapımlarda izlediğimiz oyuncu, şöhretin çok erken yaşta gelmesinin yarattığı baskı nedeniyle bir süre setlerden uzak kalmayı tercih etti. Yıllar sonra verdiği röportajlarda o dönem yaşadığı yoğun ilgiyi ve evinden rahatça çıkamayacak hale gelmesini anlatan Lautner, kariyerini daha sakin ve kendisine iyi gelecek şekilde sürdürmeye karar verdi.

Taylor Lautner’ın özel hayatında kurduğu düzen de en az kariyeri kadar ilgi çekici.

Taylor Lautner’ın özel hayatında kurduğu düzen de en az kariyeri kadar ilgi çekici.

Ünlü oyuncu, kız kardeşi Makena Moore aracılığıyla tanıştığı Taylor Dome’la bir süre arkadaşlık ettikten sonra aşk yaşamaya başladı. Çift, 2021 yılında nişanlandı ve 11 Kasım 2022’de Kaliforniya’da düzenlenen romantik bir törenle evlendi.

Taylor Dome, evlendikten sonra eşinin soyadını alınca ortaya Hollywood’un en eğlenceli isim benzerliklerinden biri çıktı. Çünkü çiftin ikisi de resmen “Taylor Lautner” adını taşımaya başladı. Karışıklığın önüne geçebilmek için Taylor Dome günlük hayatında daha çok “Tay” ismini kullanırken çiftin yakın çevresinin onları zaman zaman “Boy Tay” ve “Girl Tay” şeklinde ayırdığı da biliniyor.

Aynı isim ve soyadına sahip olmaları çiftin zaman zaman eğlenceli karışıklıklar yaşamasına da neden oluyor. Postalar, rezervasyonlar ve resmi işlemler sırasında kimin kastedildiğini anlatmak zorunda kalan ikili, bu sıra dışı durumu sosyal medya paylaşımlarında sık sık mizah malzemesi haline getiriyor.

Ruh sağlığı alanında çalışan ve daha önce hemşirelik yapan Tay Lautner ile ünlü oyuncu, birlikte The Squeeze isimli bir podcast programı da hazırlıyor. İkili programda ruh sağlığından ilişkilerine, erken yaşta gelen şöhretten günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara kadar birçok farklı konuda samimi açıklamalarda bulunuyor.

Mutlu evliliklerini sürdüren Taylor ve Tay Lautner, Mart 2026’da sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

Mutlu evliliklerini sürdüren Taylor ve Tay Lautner, Mart 2026’da sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

Ultrason görüntülerine ve Tay Lautner’ın belirginleşen karnına yer verdikleri paylaşıma “İki Taylor Lautner’dan daha iyi ne olabilir?” notunu düşen çift, daha o günlerde bebeklerinin ismine dair ilk ipucunu da vermiş oldu.

Haziran ayında düzenledikleri cinsiyet partisiyle bir kız bebek beklediklerini açıklayan çiftin mutluluğu görülmeye değerdi. Taylor Lautner, her zaman bir “kız babası” olmayı hayal ettiğini söyleyerek sevincini takipçileriyle paylaştı.

Fakat çiftin asıl gündem yaratan açıklaması bebekleri için düşündükleri isim konusunda geldi. Call Her Daddyprogramına konuk olan Tay Lautner, doğacak kızlarına “Taylor” adını verme ihtimalini değerlendirdiklerini açıkladı. Henüz kesin bir karar vermediklerini belirten Tay, Taylor isminin üç ila beş seçenekten oluşan kısa listelerinde bulunduğunu doğruladı. Son kararı ise kızlarını gördükten sonra vereceklerini söyledi.

Tay Lautner, daha önce erkek çocukları olması durumunda ona Taylor adını verip “Taylor Junior”ın kısaltması olarak “TJ” diye seslenmeyi düşündüklerini de anlattı. Bebeklerinin kız olduğunu öğrendikten sonra bu seçenek tamamen ortadan kalkmadı. Hatta sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisi nedeniyle Taylor ismi daha da güçlü bir aday haline geldi.

“Eğer bebeğe Taylor adını vermezsem internet beni iptal edecekmiş gibi hissediyorum” diyerek konuya esprili yaklaşan Tay Lautner’ın açıklaması kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Çünkü çift bu ismi seçerse aynı evde yaşayan anne, baba ve çocuk dahil üç kişinin de adı “Taylor Lautner” olacak.

Kullanıcıların bir kısmı bu fikri eğlenceli ve aileye özel bulurken bazıları da yaşanabilecek karışıklıkları şimdiden düşünmeye başladı. Alacakaranlık hayranları ise boş durmadı; bebeğe seriden esinlenerek “Renesmee” veya “Nessie” adının verilmesini önerenler de oldu. Şimdilik kesinleşmiş bir isim bulunmasa da tek bir gerçek var: Lautner ailesinin minik üyesi daha dünyaya gelmeden sosyal medyanın en çok konuşulan bebeklerinden biri olmayı başardı.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın