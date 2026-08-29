Alacakaranlık’ın Jacob’ı Taylor Lautner’ın Bebeği İçin Düşündüğü İsim Sosyal Medyayı Karıştırdı!
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Alacakaranlık serisinin unutulmaz Jacob Black’i Taylor Lautner, bu kez yeni bir projesiyle değil, özel hayatındaki tatlı bir gelişmeyle gündemde. 2022 yılında kendisiyle aynı adı taşıyan Taylor Dome’la evlenen ünlü oyuncu, şimdilerde ilk kez baba olmaya hazırlanıyor. Bir kız bebek bekleyen çift, minik üyeleri için değerlendirdikleri isimlerden birini açıklayınca sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi. Üstelik bu isim seçilirse Lautner ailesinde işler hiç olmadığı kadar karışabilir! Gelin, Taylor Lautner’ın Alacakaranlık yıllarından evliliğine ve herkesi şaşırtan bebek ismi ihtimaline birlikte bakalım.
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2000’li yılların sonuna damga vuran yapımlardan söz edildiğinde akla gelen ilk serilerden biri şüphesiz Alacakaranlık.
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Taylor Lautner’ın özel hayatında kurduğu düzen de en az kariyeri kadar ilgi çekici.
Mutlu evliliklerini sürdüren Taylor ve Tay Lautner, Mart 2026’da sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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