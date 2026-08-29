Alacakaranlık’ın Jacob’ı Taylor Lautner’ın Bebeği İçin Düşündüğü İsim Sosyal Medyayı Karıştırdı!

Stephenie Meyer’ın aynı adlı roman serisinden sinemaya uyarlanan yapım, yalnızca vampirlerle kurt adamların karşı karşıya geldiği fantastik hikayesiyle değil, genç oyuncularını kısa sürede dünya yıldızına dönüştürmesiyle de hafızalara kazındı. Robert Pattinson ve Kristen Stewart’la birlikte serinin en çok konuşulan isimlerinden biri de Jacob Black karakterine hayat veren Taylor Lautner’dı.

Henüz 16 yaşındayken serinin ilk filminde rol alan Lautner, Quileute kabilesine mensup bir kurt adam olan Jacob Black’i canlandırdı. Bella Swan’a karşı hisleri ve Edward Cullen’la girdiği rekabet, izleyicileri uzun süre “Edward mı, Jacob mı?” tartışmasına sürükledi. Hatta serinin hayranları “Team Edward” ve “Team Jacob” olarak ikiye ayrıldı.

Lautner’ın Jacob rolü için geçirdiği fiziksel değişim de en az karakterin hikayesi kadar konuşuldu. Serinin ikinci filmi Yeni Ay öncesinde rolünü kaybetme ihtimaliyle karşılaşan oyuncu, yoğun bir antrenman programına girerek yaklaşık 10 kilo kas kütlesi kazandı. Bu dönüşümün ardından seride kalmayı başaran Lautner, dönemin en popüler genç yıldızlarından biri haline geldi.

Alacakaranlık sonrasında Abduction, Grown Ups 2, Cuckoo ve Scream Queens gibi farklı yapımlarda izlediğimiz oyuncu, şöhretin çok erken yaşta gelmesinin yarattığı baskı nedeniyle bir süre setlerden uzak kalmayı tercih etti. Yıllar sonra verdiği röportajlarda o dönem yaşadığı yoğun ilgiyi ve evinden rahatça çıkamayacak hale gelmesini anlatan Lautner, kariyerini daha sakin ve kendisine iyi gelecek şekilde sürdürmeye karar verdi.