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Kabul Edelim Yaşlandık: “Selena” Dizisinin Minik Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş Evlendi!

Kabul Edelim Yaşlandık: “Selena” Dizisinin Minik Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş Evlendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.08.2026 - 12:59
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Bir dönemin çocuklarını ekran başına kilitleyen “Selena” dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş’tan güzel haber geldi. Uzun süredir aşk yaşadığı Umutcan Ekmez ile evlilik hazırlığında olan Kurtulmuş, beş farklı kıyafet giydiği “The Great Gatsby” temalı kına gecesiyle günlerce konuşulmuştu. Eski çocuk yıldızlarını bir araya getiren görkemli kutlamanın ardından çift, İstanbul’da düzenlenen düğünle hayatını birleştirdi. Dilara Kurtulmuş’un modern gelinliği ve düğünden paylaşılan aşk dolu kareleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. “Selena” hayranları ise küçük Nazlı’nın gelinlik giydiğini görünce “Ne ara büyüdü?” yorumlarında buluştu.

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2000’li yıllarda çocuk olanların hafızasında ayrı bir yere sahip yapımlardan biri hiç şüphesiz “Selena”ydı.

2000’li yıllarda çocuk olanların hafızasında ayrı bir yere sahip yapımlardan biri hiç şüphesiz “Selena”ydı.

2006 yılında yayın hayatına başlayan fantastik çocuk dizisi; iyilikle kötülüğün mücadelesini anlatan hikayesi, renkli karakterleri ve bugün bile hatırlanan sahneleriyle kısa sürede büyük bir fenomene dönüştü.

Sinem Kobal’ın hayat verdiği Selena karakterinin yolu, anne ve babalarını kaybettikten sonra amcalarıyla yaşamak zorunda kalan Selin, Leyla ve Nazlı kardeşlerle kesişmişti. Cansu Demirci’nin canlandırdığı Selin, Gizem Güven’in hayat verdiği Leyla ve Dilara Kurtulmuş’un oynadığı Nazlı, el ele tutuşarak hep bir ağızdan “Selena” dedikleri sahnelerle bir neslin hafızasına kazındı.

Üç kardeşin en küçüğü Nazlı’ya hayat veren Dilara Kurtulmuş ise sevimli tavırları, enerjisi ve renkli oyunculuğuyla dizinin en sevilen çocuk yıldızlarından biri oldu. 12 Mayıs 1998 tarihinde Avusturya’da dünyaya gelen Kurtulmuş, “Selena”nın 2009 yılında final yapmasının ardından bir süre daha oyunculuk çalışmalarını sürdürdü. Daha sonra ekranlardan uzaklaşan genç isim, kariyerine sosyal medya ve dijital içerik üreticiliği üzerinden devam etti.

Aradan geçen yaklaşık 20 yılda “Selena”nın oyuncuları da dizinin hayranları tarafından yakından takip edilmeyi sürdürdü. O dönem ekranlarda küçük bir çocuk olarak izlediğimiz Dilara Kurtulmuş’un evlilik hazırlığı yaptığını görenler ise “Nazlı ne ara büyüdü?” demekten kendisini alamadı.

Uzun süredir Umutcan Ekmez ile gözlerden uzak bir birliktelik yaşayan Kurtulmuş, sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifine “Evet” yanıtını vermişti. Çift, düğün hazırlıklarını tamamladıktan sonra önce son derece gösterişli bir kına gecesi düzenledi, ardından İstanbul’daki görkemli törenle hayatını birleştirdi.

Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez’in düğün heyecanı, 27 Ağustos gecesi düzenlenen kına organizasyonuyla başladı.

Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez’in düğün heyecanı, 27 Ağustos gecesi düzenlenen kına organizasyonuyla başladı.

Çiftin aileleri ve yakın dostlarının katıldığı gece, alışılmış kına organizasyonlarından oldukça farklı bir konseptle hazırlandı.

Kurtulmuş, özel gecesi için 1920’lerin ihtişamlı eğlence kültüründen ilham alan “The Great Gatsby” temasını tercih etti. Taşlar, kristaller, büyük tüyler ve ışıltılı aksesuarlarla dekore edilen mekan, eski Hollywood filmlerini andıran gösterişli bir atmosfere büründü. Davetlilerin kıyafetlerinden masa düzenine kadar organizasyonun pek çok ayrıntısı bu temaya uygun biçimde hazırlandı.

Gecenin en fazla dikkat çeken ayrıntılarından biri Dilara Kurtulmuş’un kıyafet seçimleri oldu. Kına boyunca tam beş farklı görünümle konuklarının karşısına çıkan Kurtulmuş, temaya uygun taşlı ve püsküllü elbiselerin yanı sıra geleneksel kına töreni için kırmızı bir tasarım tercih etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise rahatça dans edebilmek için daha hareketli kıyafetlere geçti. Bu tercihlerin bazıları takipçilerinden tam not alırken beş kez kıyafet değiştirmesi sosyal medyada fazla gösterişli bulanlarla beğenenleri ikiye böldü.

Umutcan Ekmez’in davul çaldığı, Dilara Kurtulmuş’un ise arkadaşlarıyla doyasıya dans ettiği anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kurtulmuş’un kına gecesinde sergilediği enerjik figürler, sıkı “Selena” takipçilerine yıllar öncesinden tanıdık geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Kurtulmuş’un çocukken Nazlı karakteriyle yaptığı dansı kına gecesindeki görüntüleriyle yan yana getirdi. Aradan geçen yıllara rağmen mimiklerinin ve enerjisinin değişmediğini düşünenler “Nazlı sadece büyümüş” yorumlarında buluştu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Renkli kına gecesinin ardından beklenen büyük gün geldi. Dilara Kurtulmuş ile Umutcan Ekmez, 29 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul’da düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi

Renkli kına gecesinin ardından beklenen büyük gün geldi. Dilara Kurtulmuş ile Umutcan Ekmez, 29 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul’da düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi

Çiftin aileleri, yakın arkadaşları ve dostları bu mutlu günde onları yalnız bırakmadı.

Modern ve zarif bir gelinlik tercih eden Dilara Kurtulmuş, sade makyajı ve gelinliğini tamamlayan görünümüyle takipçilerinden beğeni topladı. Umutcan Ekmez ile verdiği pozlarda mutluluğu yüzünden okunan Kurtulmuş, düğünden yansıyan kareleriyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Çiftin nikah töreninin ardından müzik ve dansın ön planda olduğu renkli bir kutlama gerçekleştirildi. Kına gecesinde enerjisiyle dikkat çeken Kurtulmuş, düğününde de konuklarıyla birlikte doyasıya eğlendi. Geceden paylaşılan fotoğraf ve videoların yayılmasıyla “Selena” hayranları bir kez daha nostaljik yorumlarda bulundu.

Bir zamanlar Nazlı karakteriyle ekran karşısında izlediğimiz Dilara Kurtulmuş’un gelinlik giydiğini gören pek çok kullanıcı, yılların ne kadar hızlı geçtiğine inanamadı. Sosyal medyada “Nazlı ne ara büyüdü de evlendi?”, “Selena’nın en küçüğü bile gelin oldu” ve “Çocukluğumuz resmen evleniyor” gibi yorumlar yapıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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