Kabul Edelim Yaşlandık: “Selena” Dizisinin Minik Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş Evlendi!
Bir dönemin çocuklarını ekran başına kilitleyen “Selena” dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş’tan güzel haber geldi. Uzun süredir aşk yaşadığı Umutcan Ekmez ile evlilik hazırlığında olan Kurtulmuş, beş farklı kıyafet giydiği “The Great Gatsby” temalı kına gecesiyle günlerce konuşulmuştu. Eski çocuk yıldızlarını bir araya getiren görkemli kutlamanın ardından çift, İstanbul’da düzenlenen düğünle hayatını birleştirdi. Dilara Kurtulmuş’un modern gelinliği ve düğünden paylaşılan aşk dolu kareleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. “Selena” hayranları ise küçük Nazlı’nın gelinlik giydiğini görünce “Ne ara büyüdü?” yorumlarında buluştu.
2000’li yıllarda çocuk olanların hafızasında ayrı bir yere sahip yapımlardan biri hiç şüphesiz “Selena”ydı.
Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez’in düğün heyecanı, 27 Ağustos gecesi düzenlenen kına organizasyonuyla başladı.
Renkli kına gecesinin ardından beklenen büyük gün geldi. Dilara Kurtulmuş ile Umutcan Ekmez, 29 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul’da düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın