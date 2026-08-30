Kabul Edelim Yaşlandık: “Selena” Dizisinin Minik Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş Evlendi!

2006 yılında yayın hayatına başlayan fantastik çocuk dizisi; iyilikle kötülüğün mücadelesini anlatan hikayesi, renkli karakterleri ve bugün bile hatırlanan sahneleriyle kısa sürede büyük bir fenomene dönüştü.

Sinem Kobal’ın hayat verdiği Selena karakterinin yolu, anne ve babalarını kaybettikten sonra amcalarıyla yaşamak zorunda kalan Selin, Leyla ve Nazlı kardeşlerle kesişmişti. Cansu Demirci’nin canlandırdığı Selin, Gizem Güven’in hayat verdiği Leyla ve Dilara Kurtulmuş’un oynadığı Nazlı, el ele tutuşarak hep bir ağızdan “Selena” dedikleri sahnelerle bir neslin hafızasına kazındı.

Üç kardeşin en küçüğü Nazlı’ya hayat veren Dilara Kurtulmuş ise sevimli tavırları, enerjisi ve renkli oyunculuğuyla dizinin en sevilen çocuk yıldızlarından biri oldu. 12 Mayıs 1998 tarihinde Avusturya’da dünyaya gelen Kurtulmuş, “Selena”nın 2009 yılında final yapmasının ardından bir süre daha oyunculuk çalışmalarını sürdürdü. Daha sonra ekranlardan uzaklaşan genç isim, kariyerine sosyal medya ve dijital içerik üreticiliği üzerinden devam etti.

Aradan geçen yaklaşık 20 yılda “Selena”nın oyuncuları da dizinin hayranları tarafından yakından takip edilmeyi sürdürdü. O dönem ekranlarda küçük bir çocuk olarak izlediğimiz Dilara Kurtulmuş’un evlilik hazırlığı yaptığını görenler ise “Nazlı ne ara büyüdü?” demekten kendisini alamadı.

Uzun süredir Umutcan Ekmez ile gözlerden uzak bir birliktelik yaşayan Kurtulmuş, sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifine “Evet” yanıtını vermişti. Çift, düğün hazırlıklarını tamamladıktan sonra önce son derece gösterişli bir kına gecesi düzenledi, ardından İstanbul’daki görkemli törenle hayatını birleştirdi.