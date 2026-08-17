Sevgili Yay, bugün Ay en gizli alanına geçiyor ve kalbini sessizliğe çekiyor. İlişkin varsa, dünkü yorgunluk bugün de sürüyor ve partnerine fazla enerji ayıramayabilirsin. Bu bir soğuma değil, sadece bir mola. Ona “şu sıralar biraz içime dönüğüm ama seninle ilgili değil” demen, ikinizi de gereksiz bir tartışmadan kurtaracak. Sen genellikle açıklama yapmayı sevmezsin, oysa bugün tek cümlelik bir açıklama çok işe yarıyor.

Bekarsan, içinde tuttuğun bir duygu bugün daha da belirginleşiyor. Kimseye söylemediğin bu his olgunlaşmak için biraz daha zaman istiyor. Bugün acele etmemeli, sadece kendi içinde bu duygunun ne olduğunu anlamalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…