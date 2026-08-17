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18 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.08.2026 - 18:01
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Yay ve yükselen Yay burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? 

18 Ağustos Salı günü Yay ve yükselen Yay burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Ay en gizli alanına geçiyor ve kalbini sessizliğe çekiyor. İlişkin varsa, dünkü yorgunluk bugün de sürüyor ve partnerine fazla enerji ayıramayabilirsin. Bu bir soğuma değil, sadece bir mola. Ona “şu sıralar biraz içime dönüğüm ama seninle ilgili değil” demen, ikinizi de gereksiz bir tartışmadan kurtaracak. Sen genellikle açıklama yapmayı sevmezsin, oysa bugün tek cümlelik bir açıklama çok işe yarıyor.

Bekarsan, içinde tuttuğun bir duygu bugün daha da belirginleşiyor. Kimseye söylemediğin bu his olgunlaşmak için biraz daha zaman istiyor. Bugün acele etmemeli, sadece kendi içinde bu duygunun ne olduğunu anlamalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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