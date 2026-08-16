Sevgili Yay, bugün kalbinin de dinlenmeye ihtiyacı var. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin günlük düzen alanını etkiliyor ve enerjini belirgin şekilde düşürüyor. İlişkin varsa, partnerine ayıracak halin olmayabilir ve bu suçluluk yaratabilir. Oysa her gün coşkulu olmak zorunda değilsin. “Bugün çok yorgunum, seninle ilgili bir şey yok” demen aranızdaki yanlış anlaşılmayı baştan önler.

Bekarsan, bugün kendini zorlayıp sosyalleşmene gerek yok. Enerjin düşükken çıkacağın bir buluşma ne sana ne de karşındakine iyi gelir. Kalbin de bazen molaya ihtiyaç duyuyor, bugün ona bu izni vermelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…