Sevgili Yay, bugün Güneş ile Lilith senin burcunda harika bir üçgen kuruyor ve içindeki o özgür ses en yüksek noktasına ulaşıyor. İlişkin varsa, biraz kendi alanına ihtiyaç duyduğunu partnerine açıkça anlatmalısın. Sen bunu söylemekten çekiniyorsun, çünkü “beni artık sevmiyor” diye anlaşılmasından korkuyorsun. Oysa alan istemek sevgisizlik değil; sadece nefes almaktır. Öğleden sonra Ay senin burcuna geçtiğinde bu konuşmayı yapmak çok daha kolay ve neşeli olacak.

Bekarsan, öğleden sonra çekim gücün belirgin şekilde artıyor. Kendini olduğun gibi gösterdiğinde en çok ilgi çektiğin günlerden birindesin. Kimseye uymak için kendini hiç törpülememelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…