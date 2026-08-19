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Yay Burcu right-white
20 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.08.2026 - 18:01
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Yay ve yükselen Yay burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 20 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

20 Ağustos Perşembe günü Yay ve yükselen Yay burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Güneş ile Lilith senin burcunda harika bir üçgen kuruyor ve içindeki o özgür ses en yüksek noktasına ulaşıyor. İlişkin varsa, biraz kendi alanına ihtiyaç duyduğunu partnerine açıkça anlatmalısın. Sen bunu söylemekten çekiniyorsun, çünkü “beni artık sevmiyor” diye anlaşılmasından korkuyorsun. Oysa alan istemek sevgisizlik değil; sadece nefes almaktır. Öğleden sonra Ay senin burcuna geçtiğinde bu konuşmayı yapmak çok daha kolay ve neşeli olacak.

Bekarsan, öğleden sonra çekim gücün belirgin şekilde artıyor. Kendini olduğun gibi gösterdiğinde en çok ilgi çektiğin günlerden birindesin. Kimseye uymak için kendini hiç törpülememelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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