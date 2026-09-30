Sevgili Yay, Venüs bu ay Akrep burcunda, yani kalbinin saklı köşelerinde geri gidiyor. Partnerine bir türlü söyleyemediğin bir kırgınlık ya da içinde büyüyen bir endişe olabilir. Bunu uzun süre saklamak aranıza görünmez bir duvar örer; sakin bir anında, suçlamadan anlatmak rahatlatır. Aslan'daki Mars ile Jüpiter uzak yolları ve yeni deneyimleri öne çıkarıyor; birlikte bir seyahat hayali kurmak ya da yeni bir şey öğrenmek ilişkinize taze bir heyecan getirebilir. Venüs'ün ay sonunda Terazi'ye dönüşüyle ortak arkadaşlarınızla geçireceğiniz vakit de aranızı ısıtacak.

Kalbin şu an boştaysa etrafında sessizce süren bir hayranlık var. Belki biri seni uzaktan izliyor ama açılmaya cesaret edemiyor, belki de sen birinden hoşlanıyor ve bunu belli etmiyorsun. Perde arkasında kalan duygular bu ay yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Ayın ilk yarısındaki Terazi Yeniayı arkadaş grubunda başlayan bir yakınlaşmayı belirginleştirebilir. Son günlerde Güneş ve Merkür gizli alanında ilerlerken acele etmek yerine sezgilerine güven; doğru an geldiğinde bunu hissedeceksin.

Gelecek ay görüşmek üzere aşkla kal…