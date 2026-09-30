Kalçaların, uylukların ve karaciğerin bu ay biraz özen istiyor. Uzak yolculuklar alanındaki Mars ve Jüpiter seni yola çıkarabilir; uçakta ya da otobüste saatlerce oturmak bacaklarında şişlik ve kramp yaratabilir. Yolculuk sırasında ara ara kalkıp yürümek, bol kıyafetler seçmek ve ayak bileklerini çevirmek dolaşımını rahatlatır. Sağlık alanında ay sonunda doğacak Boğa Dolunayı boğaz ve bademcik rahatsızlıklarını öne çıkarabilir; mevsim geçişinde kalın bir atkı yanında olsun, boğazını soğuk rüzgardan koru. Akrep burcundaki Venüs retrosu gizli alanında ilerlediği için alkol ve ağır yemeklerle geçen akşamların etkisi sabahları daha ağır hissedilebilir. Karaciğerini yormamak için bu ay sosyal davetlerde ölçülü davranmak ve yağlı yemeklerin yanına bol sebze eklemek sana iyi gelecek.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…