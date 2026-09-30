Sosyal çevrenle paylaştığın giderler bu ayın en hassas maddi konusu. İlk haftada Güneş'in Satürn'le karşıtlığı, bir arkadaşa verdiğin borcu ya da ortak bir tatil için ayırdığın parayı yeniden düşünmene yol açabilir. Borç vermeden önce geri ödeme koşullarını baştan netleştir, sözlü anlaşmalara güvenme. Eğitim ve yurt dışı alanından geçen Mars ve Jüpiter bir kurs, sertifika programı ya da yolculuk masrafını gündeme getirebilir; bunu gelecekteki kazancına yapılmış bir yatırım olarak gör. Arkadaşlık alanındaki Terazi Yeniayı ise bir tanıdık aracılığıyla gelen iş bağlantısıyla gelirini artırabilir. Ay sonunda iş alanında doğacak Dolunay mesai ücretleri, ek görevler ya da yan haklar konusunda bir netlik sağlayacak.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…