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Yay Burcu right-white
Ekim 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Ekim ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Yay ve yükselen Yay burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ekim ayında Yay ve yükselen Yay burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sosyal çevrenle paylaştığın giderler bu ayın en hassas maddi konusu. İlk haftada Güneş'in Satürn'le karşıtlığı, bir arkadaşa verdiğin borcu ya da ortak bir tatil için ayırdığın parayı yeniden düşünmene yol açabilir. Borç vermeden önce geri ödeme koşullarını baştan netleştir, sözlü anlaşmalara güvenme. Eğitim ve yurt dışı alanından geçen Mars ve Jüpiter bir kurs, sertifika programı ya da yolculuk masrafını gündeme getirebilir; bunu gelecekteki kazancına yapılmış bir yatırım olarak gör. Arkadaşlık alanındaki Terazi Yeniayı ise bir tanıdık aracılığıyla gelen iş bağlantısıyla gelirini artırabilir. Ay sonunda iş alanında doğacak Dolunay mesai ücretleri, ek görevler ya da yan haklar konusunda bir netlik sağlayacak.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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