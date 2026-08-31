23 Eylül’den itibaren sosyal çevrenizde ve arkadaşlık gruplarınızda 'biz' bilincinin artmasıyla birlikte dostlukların içinden yeni ve uyumlu bağlar filizlenebilir. Asıl büyük gelişme ise 26 Eylül Koç Dolunayı ile yaşanacak; aşk hayatınızda, tutkularınızda ve ilişkilerinizde adeta bir kıvılcım çakacak. Süregelen bir birlikteliğiniz varsa net kararlar alarak tamam mı devam mı aşamasına gelebilir, bekarsanız içinizdeki özgüven ve cesaretle kendinizi aşka açıp Eylül ayını yüksek bir heyecanla noktalayabilirsiniz.