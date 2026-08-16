Sevgili Yay, bu hafta küçük harcamalar kontrolden çıkabilir; pazartesi Mars-Neptün karesi günlük düzenini etkiliyor ve nereye ne harcadığını takip etmezsen hafta sonunda şaşırabilirsin. Enerjin düşük olduğu için bu dönemde alışverişle rahatlama eğilimin de artıyor. Cuma günü Venüs-Satürn karşıtlığında ise bir ödeme ya da yükümlülük gündemine gelebilir. Ancak pazar günü Güneş kariyer alanına geçiyor ve önümüzdeki ay gelirini yükseltecek bir dönem başlıyor. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…