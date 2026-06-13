Sevgili Yay, bugün özgür ruhuna inat, pazar gününü elinde bir hesap makinesi ve bütçe defteriyle geçiriyorsun. Önümüzdeki aylar için bir birikim planı hazırlarken, geçmişte yaptığın dürtüsel harcamaların pişmanlığı Venüs ile Chiron karesiyle yakana yapışabilir. Kendini sorumsuz hissetme eğilimindesin.

Geçmişteki harcamaların için kendine yüklenmek yerine, bugün kurduğun bu disiplinli ve gerçekçi tabloyu kutlamalısın. Maddi sınırlarını bilmek seni kısıtlamaz, aksine ileride yapacağın büyük seyahatler için sana sarsılmaz bir zemin hazırlar.

Peki ya aşk? Bekar bir Yay isen, pazar buluşması için dışarı çıkmanın maliyetini düşünüp evde kalmayı tercih ediyorsun. Bu durum seni aşktan uzaklaştırmıyor, sadece önceliklerini yeniden belirliyorsun; kendine yatırım yapmak şu an çok daha cazip. İlişkisi olan bir Yay isen, partnerinle karşılıklı oturup ortak bir birikim hesabı açmayı veya harcamaları kısmayı konuşmak, sizi romantizmden uzaklaştırsa da hayat arkadaşlığı boyutunda çok güçlü bir ortaklığa taşıyacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...