Sevgili Yay, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin ilham dolu frekansıyla, partnerinle birlikte sanattan ve estetikten keyif almanın ilişkini ne kadar tazelediğini göreceksin. Ortak bir melodiye eşlik etmek, aranızdaki tüm stresleri silip aşkınızı bir filme dönüştürecek.

Eğer bekar bir Yay burcu isen, hayatına girecek kişinin vizyonu senin için her şeyden önemli. Müzik, sanat veya seyahat üzerine konuştuğunda ufkunu açan, sınırları olmayan ilham perisi gibi karakterle yapacağın sohbet, kalbinde uzun zamandır aradığın kıvılcımı çakacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...