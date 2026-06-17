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Yay Burcu right-white
18 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? 18 Haziran Perşembe günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün gökyüzündeki Venüs ile Plüton karşıtlığı, sürekli uzakları ve yeni ufukları keşfetme arzunu tam tersine çevirerek seni kendi köklerine çekiyor. Ofiste yenilik peşinde koşmak yerine, şirketin eski arşivlerine inerek, markanın mirasını veya unutulmuş eski bir projeyi gün yüzüne çıkarıp ondan ilham alacaksın.

Geçmişe ve temellere duyduğun bu ani saygı, mesai sonrasında günlük ilgi alanlarını da değiştiriyor. Yeni bir mekanı keşfetmek yerine, bir antikacıya girmek, eski bir mobilyayı onarmak veya ailenden kalan eski fotoğrafları düzenleyerek kendi tarihine dokunmak sana derin bir tatmin hissi verecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, bugün partnerinle geleceği değil, geçmişi ve köklerini konuşuyorsun. Venüs ile Plüton karşıtlığı, aile bağlarını, çocukluk anılarını veya ilişkinin ilk günlerini şefkatle anarak aranızdaki bağı sağlamlaştıracak. Bekar bir Yay burcu isen, hercai ve gezgin ruhları bugün pek çekici bulmuyorsun. Tam da zıt karakterine göz dikiyorsun. Yani geleneklerine bağlı, tarihe meraklı ve ayakları yere çok sağlam basan ağırbaşlı bir karakterle aranda, köklü bir güven hissine dayanan çok nostaljik bir bağ kurulabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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