Sevgili Yay, bugün Ay günlük düzen alanına geçiyor ve dünkü gergin enerjinin ardından seni sakinleştiriyor. İlişkin varsa, dün partnerine karşı sabırsız davrandıysan bugün bunu telafi etmek için uygun bir gündesin. Büyük bir özür ya da uzun bir açıklama gerekmiyor; ona göstereceğin sıradan bir özen, bir yardım ya da bir kahve bile yeterli olacak. Sevgiyi bugün eylemle göstermelisin.

Bekarsan, her gün gördüğün ama hiç o gözle bakmadığın biri sana bugün bambaşka görünebilir. Chiron’un etkisiyle kendini fazla zorladığın bir dönemi hatırlıyor olabilirsin; bu yorgunlukla birine yaklaşmak yerine önce kendini dinlendirmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…