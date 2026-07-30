Sevgili Yay, bugün aşk hayatında büyük heyecanlardan çok küçük mutluluklar öne çıkıyor. İlişkin varsa, partnerinle sıradan bir günü bile keyifli hale getirebilirsiniz. Birlikte yemek yapmak, kısa bir yürüyüşe çıkmak ya da evde film izlemek bile aranızdaki sıcaklığı artırabilir.

Bekarsan, günlük hayatında sık sık gördüğün biri dikkatini çekebilir. Belki aynı kafeye gidiyorsunuz, belki aynı yerde çalışıyorsunuz. Daha önce önemsemediğin bu kişiyle sohbet biraz uzarsa şaşırma; küçük bir tanışma güzel bir hikâyeye dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…