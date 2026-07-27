Sevgili Yay, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve seni yuvana, köklerine çekiyor. İlişkin varsa, partnerinle evde geçireceğiniz sıcak ve sade bir akşam aranızı derinleştiriyor; dışarının gürültüsünden uzakta, baş başa huzur buluyorsunuz. Ancak Balık Ay’ının duygusal enerjisine dikkat etmelisin; geçmişe ya da aileye dair bir konu bugün hassas noktalarına dokunabilir ve bunu partnerine yansıtabilirsin. Eski bir kırgınlığı bugünkü ilişkine taşımak, gereksiz bir gerginlik yaratabilir. Nereden geldiğini bilmeden bir tepki vermemelisin.

Bekarsan, sana ev sıcaklığı hissettiren, yanında huzur bulduğun biri kalbine dokunabilir. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle güvenlik arayışını aşkla karıştırabilirsin. Sadece yalnız hissettiğin için birine yakınlaşmak, bugün yanlış bir başlangıç olabilir. Bir boşluğu doldurmakla gerçekten birini istemek arasındaki farkı görmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…