Sevgili Yay, Ay bugün senin burcunda ilerlerken Satürn keyif alanına fren yapıyor. Bu ikili, eğlenme isteğinle ciddiyeti aynı anda gündemine getiriyor. İlişkin varsa, birlikte eğlenmeyi çok iyi başarıyorsunuz ama sorumluluk konusunu konuşmaktan kaçınıyorsunuz. Gelecek planları, ortak kararlar ve sözler bugün masaya gelmek istiyor. Bu konuşma ilişkinizin neşesini bitirmeyecek, aksine ona sağlam bir zemin kazandıracak. Bugün ciddi olmaktan korkmamalısın.

Bekarsan, kısa süren heyecanların seni artık tatmin etmediğini fark ediyorsun. Bir hafta süren yakınlıklar başta eğlenceli geliyor, sonra boşluk bırakıyor. Bugün ne istediğini kendine dürüstçe sormalısın. Cevabını bulduğunda arayışın da değişecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…