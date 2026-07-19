Sevgili Yay, bugün aşk hayatında hayal ile karşındaki insan arasında bir fark var. İlişkin varsa, partnerini zihnindeki ideal versiyonuyla kıyaslamayı bıraktığın an, karşında duran gerçek kişinin ne kadar iyi olduğunu göreceksin. Kimse senin kafandaki senaryoyu ezberlemek zorunda değil.

Bekarsan, daha doğru dürüst tanımadığın biri hakkında kurduğun koca hikâyeye bel bağlama. Birkaç sohbet, bir insanı tanımaya yetmez; sen ise şimdiden tatil planı yapıyor olabilirsin. Bugün biraz yavaşla, gerçeği bekle. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…