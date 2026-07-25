Sevgili Yay, Satürn bugün aşk ve yaratıcılık alanında geri hareketine başlıyor ve uykuya dalmış bir tutkuyu gündemine getiriyor. İlişkin varsa, ilişkinin başındaki o kıvılcımı yeniden arıyorsun. Zamanla her şey rutine döndü, heyecan yerini alışkanlığa bıraktı ve sen o ilk günlerin enerjisini özlüyorsun. Bugün o dönemi hatırlatan bir şey yapman, sönmeye yüz tutmuş ateşi yeniden canlandırabilir. Ay ile Venüs arasındaki üçgen bu çabaya karşılık veriyor. İlk buluştuğunuz yere gitmek, o zamanlar dinlediğiniz bir şarkıyı açmak ya da ilk günlerin birini yeniden yaşamak, ilişkinize taze bir soluk getirecek. Tutku ölmez, sadece hatırlanmayı bekler.

Bekarsan, geçmişte yaşanamamış bir aşk bugün yeniden aklına düşüyor. Hiç başlayamadan biten, zamanlaması yanlış olduğu için rafa kalkan ya da hiç itiraf edilemeyen bir his seni buluyor. Bu kişiyi bugün düşünmen tesadüf değil. Satürn sana 'belki bu sefer doğru zaman' diye fısıldıyor. Ancak bir adım atmadan önce, o hissin hâlâ canlı olup olmadığını dürüstçe yoklamalısın. Bazen özlenen kişi değil, o dönemin kendisidir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…