Sevgili Yay, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve senin ev ile aile alanına yerleşiyor. İş hayatında bugün dışarının temposundan çok, huzurlu bir ortamda çalışmak sana iyi geliyor. Kova Dolunayı’nın yaklaşan enerjisi ev ya da kökler konusunda bir farkındalık uyandırıyor. Balık Ay’ının şefkatli enerjisi seni içe dönmeye, güvenli alanına çekilmeye çağırıyor. Bugün kendini yorucu bir tempoya sokmak yerine, sağlam bir zemin üzerinde ilerlemeyi tercih etmelisin.

Maddi konularda eve yönelik sezgisel bir harcama gündeme gelebilir. Evini daha huzurlu kılacak bir düzenleme bugün içine iyi gelebilir. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle duygusal bir anda fazla harcama yapmaktan kaçınmalısın. Gerçek ihtiyaçla anlık hevesi ayırmalısın.

Aşk hayatında yuva sıcaklığı öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle evde geçireceğiniz sıcak ve sade bir akşam aranızı derinleştiriyor. Bekar bir Yay burcu isen, sana ev sıcaklığı hissettiren, yanında huzur bulduğun biri kalbine dokunabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…