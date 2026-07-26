Sevgili Yay, bugün Ay Düğümleri burç değiştiriyor ve bu geçiş senin iletişim ve öğrenme alanını harekete geçiriyor. Kuzey Ay Düğümü yakın çevren, konuşma ve öğrenme alanına yerleşiyor. İş hayatında uzak hayaller kurmak yerine hemen yanı başındaki fırsatlara odaklanman gerekiyor. Bugün doğru bir konuşma, kısa bir mesaj ya da yeni bir beceri sana beklemediğin bir kapı açıyor. Merakını canlı tuttuğunda ve sürekli öğrenmeye açık kaldığında yolun kendiliğinden aydınlanıyor.

Maddi konularda yakın çevreden gelen bir imkân öne çıkıyor. Bir tanıdık aracılığıyla gelen iş ya da yeni öğrendiğin bir beceriyle kazanacağın bir gelir bugün gündemine girebilir. Uzaklarda fırsat aramak yerine hemen çevrene bakman yeterli. Kendini geliştirmeye ayıracağın bütçe bugün en iyi yatırımın.

Aşk hayatında zihinsel uyum öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle doyurucu bir sohbet etmenin aranızı ne kadar yakınlaştırdığını bugün fark ediyorsun. Bekar bir Yay burcu isen, seninle güzel konuşan, zihnini çalıştıran biri ilgini çekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…