Sevgili Yay, Güneş bugün Aslan burcuna geçiyor ve senin en sevdiğin alanı, yani ufuk alanını aydınlatıyor. İş hayatında uzaktan gelen bir bağlantı, farklı bir şehirden bir teklif ya da yeni bir eğitim fikri gündemine girebilir. Bu kıvılcımı hemen bir karara dönüştürmek yerine önce araştırmanı öneriyorum.

Maddi konularda yöneticin Jüpiter ile Ay arasındaki gerilim seni fazla iyimser kılıyor. Henüz eline geçmemiş bir parayı şimdiden planlamak bugünün en büyük riski. Kazancını hayal etmek güzel ama harcamasını ertele. Somut olan neyse ona göre hareket etmeni tavsiye ediyorum.

Aşk hayatında macera arayışın canlanıyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle birlikte yeni bir yer keşfetmek aranızdaki heyecanı geri getirecek. Bekar bir Yay burcu isen, sana farklı bir dünya gösteren biri ilgini çekebilir ve bu merak seni iyi bir yere götürebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…