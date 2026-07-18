Sevgili Yay, bugün Ay’ın Terazi burcuna geçişi, dostluklarında ve topluluk içindeki yerinde bir uyum arayışı doğuruyor. Güneş-Ay sekstili keşif arzunu canlı tutarken, Ay-Neptün karşıtlığı parlak görünen bir fikrin arkasındaki boşlukları görmen için seni uyarıyor.

Kariyer ve para konularında Ay-Jüpiter sekstili tam senin evinde parlıyor; uzaktan gelen bir teklif ya da yeni bir çevreyle kurulan bağ bugün kapı aralayabilir. Mars-Satürn sekstili bu coşkuya sağlamlık katarak fırsatı elle tutulur bir kazanca çeviriyor.

Aşk hayatında da özgürlük ile bağlılık arasında bir denge kuruyorsun. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle ortak bir maceraya atılmak bugün aranızdaki kıvılcımı yeniden alevlendirecek. Bekar bir Yay burcu isen, Ay-Uranüs üçgeninin etkisiyle sana bambaşka bir dünya gösteren biri ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…