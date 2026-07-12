Sevgili Yay, bugün gökyüzü aceleyle verdiğin bazı kararları yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor. Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, gözünden kaçan ayrıntıları fark etmeni sağlayabilir. İş hayatında senden deneyimlerini paylaşman, yeni başlayan bir çalışma arkadaşına destek olman ya da kısa bir sunum yapman istenebilir. Bilgini doğru şekilde aktarman, yöneticilerinin dikkatini çekebilir ve gelecekte farklı sorumlulukların kapısını aralayabilir.

Maddi konularda ani bir ev ziyareti, doğum günü hediyesi gibi aslında jest yapmak istediğin ince düşüncelerin bu sıra bütçeni zorlayabilir.

Aşk hayatında ilişkisi olan Yaylar, partnerleriyle uzun zamandır konuşulmayan ortak bir hedef üzerinde uzlaşabilir. Ev, tatil ya da gelecek planlarıyla ilgili alınacak kararlar ilişkinize yeni bir yön verebilir. Bekar Yaylar ise bugün bir ortamda kendilerine ilgi duyan birinin varlığını öğrenebilir. Ortak bir arkadaşın yapacağı tanıştırma ya da sana ulaşan dolaylı bir mesaj, merak uyandıran yeni bir tanışmanın başlangıcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…