Sevgili Yay, bugün Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, geleceğe dair hayallerinizi aynı masada buluşturmanızı sağlayabilir. İlişkisi olan Yaylar, partnerleriyle ev, tatil ya da birlikte gerçekleştirmek istedikleri bir plan üzerinde ortak bir karara varabilir; atacağınız bu adım, ilişkinize yeni bir yön kazandırabilir.

Bekar Yaylar için ortak bir arkadaşın yapacağı tanıştırma beklenmedik bir heyecan yaratabilir. Karşındaki kişinin sana duyduğu ilgiyi öğrendiğinde, ilk adımı kimin atacağından çok kuracağınız doğal iletişim önem kazanacak ve bu tanışma güzel bir flörtün başlangıcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…