Sevgili Yay, bugün aşk hayatında seni heyecanlandıran şeylerle sana gerçekten iyi gelen duygular arasında küçük bir yol ayrımında hissedebilirsin. Sen ilişkilerde özgürlüğü, birlikte keşfetmeyi ve hayatı paylaşırken kendin olmaya devam edebilmeyi önemseyen bir burçsun. Bu yüzden seni kısıtlayan ya da sürekli aynı yerde tutan ilişkilerden zamanla uzaklaşabiliyorsun. Ancak bugün kalbin sana başka bir soru sorabilir: Özgürlük ile bağlılık gerçekten birbirinin karşıtı mı?

İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle ilişkinizin geleceği, ortak hayalleriniz ya da birlikte görmek istediğiniz yollar üzerine daha fazla düşünebilirsiniz. Son zamanlarda hızla akan gündem içinde konuşulmayan bazı konular yeniden önem kazanabilir. Bu kez mesele bir sonraki maceranın ne olduğu değil, o yolculuğa kiminle çıkmak istediğin olabilir. Birlikte büyüyebildiğinizi ve birbirinize alan tanıyabildiğinizi fark etmek ilişkinize yeni bir güven katabilir.

Bekar bir Yay burcu isen, ilgini çeken biriyle ilgili düşüncelerin değişmeye başlayabilir. İlk başta yalnızca eğlenceli bir sohbet ya da kısa süreli bir heyecan gibi görünen bir bağ, beklediğinden daha derin hisler uyandırabilir. Ya da tam tersine, seni ilk anda etkileyen bir çekimin zamanla aynı heyecanı taşımadığını fark edebilirsin. Bugün senin için önemli olan, karşındaki kişinin sana ne hissettirdiği kadar, onun yanında ne kadar kendin olabildiğin olacak.

Aşk konusunda bu kez yönünü belirleyecek olan şey heyecanın kendisi değil, o heyecanın seni hangi duygulara götürdüğü olabilir. Kalbinin sana gösterdiği yolu küçümsememekte fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…