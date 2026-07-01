Sevgili Yay, partnerinle arandaki iletişimi bugün yüzeysellikten çıkarıp ruhun derinliklerine inen dürüst bir formata taşıyorsun. Korkuları ve beklentileri sansürsüzce paylaştığın bu süreç, ilişkinizin çürüyen dallarını keserek sevginize taptaze, güven dolu bir nefes aldıracak.

Bekar bir Yay burcu isen, telefon rehberinde veya sosyal medya hesaplarında muazzam bir temizliğe girişiyorsun. Sana değer vermeyen, belirsizlik yaratan veya sadece boş laf üreten geçmişteki tüm flörtleri siliyor ve engelliyorsun. Dijital ve zihinsel alanını temizlemek, kalbini yeni ve dürüst ihtimallere kusursuzca hazırlıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…