Sevgili Yay, partnerinle birlikte ortak bir hobiye başlamak, yeni bir eşya almak veya geleceğe dair somut bir eylem planı yapmak ilişkini bir üst seviyeye taşıyor. Birlikte bir şeyler inşa etme kararlılığı, aranızdaki aşkı çok daha güçlü ve hatta sarsılmaz kılacak.

Bekar bir Yay burcu isen hayatı seninle yan yana, eşit şartlarda paylaşabilecek insanlara alan açıyorsun. Ortak zevklere sahip olduğun, eyleme geçmekten korkmayan ve sana gerçek bir yoldaşlık hissi veren karakterle son derece dinamik ve neşeli bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…