Sevgili Yay, partnerinle birlikte ufkunu genişletecek hedefler belirlemek, aranızdaki tutkuyu canlı tutuyor. Hayatı bir macera olarak görüp ortak hayalleri projelendirmek, sevginin en büyük birleştirici gücü olacak.

Bekar bir Yay burcu isen zihinsel sınırları olmayan insanlara yöneliyorsun. Senin keşfetme tutkunu destekleyen, anlattığı hikayelerle ruhunu besleyen aydınlık karakterle yapacağın uzun sohbetler, kalbinde yepyeni bir serüven başlatacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...