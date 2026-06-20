Sevgili Yay, partnerinle bugün ruhlarınızı birbirine kenetleyen şeffaf iletişim, aranızdaki tüm dünyevi stresi yok ediyor. Kusurlarınla sevilmenin verdiği rahatlık ise ilişkini dış etkenlere karşı korunaklı bir sığınağa çevirecek.

Bekar bir Yay burcu isen, bugün aşkta şeffaflık arıyorsun. Sırlarını korkusuzca seninle paylaşan, sana güven aşılayan ve sığ eğlencelerden uzak duran karakterle, ruhsal bir uyanış yaşayacağın son derece tutkulu bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...