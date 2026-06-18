Sevgili Yay, bugün partnerinle ilişkinin felsefi kısımlarını bırakıp fiziksel ve hayatın içinden gelen paylaşımlara odaklanıyorsun. Beraber emek verdiğiniz ufak bir ev düzenlemesi veya yapılan bir yemek, aranızdaki aidiyet duygusunu mühürleyecek.

Bekar bir Yay burcu isen, her an uçup gidecekmiş gibi duran flörtlerden vazgeçiyorsun. Chiron'un Boğa burcundaki şifasıyla; sorun çözen, ayakları yere basan ve sana 'buradayım, güvendesin' hissini veren bir karakterle kalıcı bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...