Sevgili Yay, bugün Güneş Yengeç burcuna geçerek seni her zamanki dışa dönük halinden sıyırıp son derece derin ve ruhsal bir bağ kurmaya itiyor. Yaz Gün Dönümü'nün getirdiği sıcaklık, güvendiğin biriyle havuz başında veya sakin bir balkonda saatlerce dertleşip içindeki tüm sırları dökmeni sağlayacak. Duygusal bir arınma yaşıyorsun.

Kendini şeffafça açtığın bu pazar günü, kariyerindeki finansal korkuları veya iş ortaklıklarındaki güven sorunlarını da şifalandırıyor. Krizleri yaz neşesiyle ve kabullenişle çözmeyi öğreniyorsun. İç dünyandaki bu rahatlama, yeni haftada iş hayatındaki gücünü ikiye katlayacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, bugün partnerinle arandaki görünmez duvarları yıkıyorsun. Birbirinize en derin korkularınızı veya hayallerinizi anlatarak geçirdiğiniz bugün, sevginizi kökleri çok sağlam bir ağaca dönüştürecek. Bekar bir Yay burcu isen, yüzeysel flörtler bugün canını sıkıyor. Sadece sana şefkatle yaklaşan, ruhundaki derinliği görebilen ve seni olduğun gibi kabul eden dönüştürücü karakterle çok yoğun, kadersel bir bağa adım atacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...