Sevgili Yay, bugün Güneş ile Chiron altmışlık açısı, ofiste hazırladığın bir kampanyayı veya projeyi sadece ticari bir iş olmaktan çıkarıp insanlara ilham veren bir vizyona dönüştürüyor. İyimser ve geniş bakış açını işine katarak, hedef kitlenin ruhuna dokunan güçlü bir mesaj vereceksin. Fikirlerin kitleleri etkiliyor.

Büyük resmi görme yeteneğinin şifalandığı bugün, kendi işini yapıp çıkmak yerine şirket kültürüne vizyoner bir katkı sağlamanın gururunu yaşayacaksın. Rutinlerin ötesine geçip, insanlara neden sorusunun cevabını verdiğin aydınlık bir cumartesi.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle beraber ufkunu açacak seyahat planı yapmak veya ruhsal bir etkinliğe katılmak aranızdaki bağı inanılmaz derecede tazeleyecek. Ortak keşifler aşkınızı besliyor. Bekar bir Yay burcu isen, klasik flört numaralarıyla yaklaşanları görmezden geliyorsun. Farklı bir kültürden, şehirden gelen veya felsefi bakış açısıyla zihnine şimşekler çaktıran bilge ve özgür ruhla ilham verici bir çekim yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...