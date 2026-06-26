Sevgili Yay, bugün gökyüzündeki Mars Jüpiter altmışlığı, bireysel hareket etmek yerine güvendiğin biriyle el ele vererek büyük bir eyleme geçmeni sağlıyor. Çok yakın bir arkadaşınla, eşinle veya iş birlikçinle ortak bir karar alıp uzun zamandır planladığın adımı bugün coşkuyla atacaksın. Güçleri birleştirmek sana heyecan veriyor.

Birlikte hareket etmenin getirdiği muazzam sinerji, hayata karşı duyduğun iyimserliği ikiye katlıyor. Tek başına gözünde büyüttüğün engellerin, doğru bir destekle ne kadar kolay aşıldığını görerek hafta sonunu büyük bir umut ve neşeyle kucaklıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen partnerinle ortak bir hobiye başlamak veya somut bir eylem planı yapmak aşkını vizyoner kılacak. Birlikte inşa etmek tutkunu da ateşleyecek. Bekar bir Yay burcu isen hayatı eşit şartlarda paylaşabilecek, eyleme geçmekten korkmayan bir karakterle dinamik bir yola çıkıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...