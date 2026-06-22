Sevgili Yay, bugün Ay ile Jüpiter karesi, geniş vizyonunu ofis gerçekleriyle çarpıştırabilir. Uluslararası bir proje veya büyük bir kampanya hayaliyle toplantıya gireceksin, ancak ekibin lojistik ve bütçe konusundaki kısıtlamaları hevesini biraz kırabilir. Büyük fikirleri küçük ve uygulanabilir adımlara bölmen gerekecek.

Uzak ufuklara bakarken önündeki detayları kaçırmamaya özen gösterdiğinde, fikirlerinin aslında ne kadar değerli olduğunu herkes kabul edecek. Vizyonunu pratikleştirmeyi öğrendiğin bugün, mesai sonrası enerjini de dengeliyor. Uzaklara gitmek yerine kendi mahallendeki güzellikleri keşfetmeyi seçeceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle büyük bir tatil planları yapmak yerine, bu akşam evde veya yakın bir parkta basit bir yürüyüşle anın tadını çıkarabilirsiniz. Beklentileri makul tutmak ikinize de huzur verecek. Bekar bir Yay burcu isen, flört aşamasında karşındaki kişiye dair abartılı hayaller kurmaktan kaçınmalısın. İnsani yönlerini, eksilerini ve artılarını olduğu gibi kabul ederek iletişime devam etmek seni hayal kırıklığından koruyacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...