Sevgili Yay, bugün Ay'ın Akrep burcuna geçişi, sürekli dışarıda olmayı ve gezmeyi seven yapını tamamen eve kapatıyor. Ofise gitmek yerine evden çalışmayı seçecek veya masana kapanıp şirketin derin finansal verilerini saatlerce, saplantılı bir şekilde inceleyeceksin. İçe döndüğün ve pesimist bir odaklanma yaşadığın bir gün.

Kendini dış dünyadan soyutlayarak yaptığın bu yoğun inceleme, kimsenin fark etmediği devasa bir mali deliği veya gereksiz bir borç yükünü tespit etmeni sağlayacak. Sessizce ve tek başına çalıştığın bu mesai, şirket bütçesini büyük bir yıkımdan kurtarmanı sağlıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, bugün partnerinle eğlenceli sohbetler yerine, çok ciddi finansal planlar veya borç yapılandırması üzerine derin bir konuşma yapıyorsunuz. Yüzleşmesi zor olsa da, bu ciddi diyalog ilişkinizi sağlam bir temele oturtacak. Bekar bir Yay burcu isen, flört etme hevesini tamamen kaybedip yalnızlığına sığınıyorsun. Ancak sen kendi dünyana çekilmişken, senin bu gizemli ve izole haline dışarıdan hayranlık duyan derin bir karakterin dikkatini sessizce üzerine çekeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...