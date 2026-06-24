Sevgili Yay, bugün Merkür Satürn üçgeni, geleceğe dair planlarını somut bir şekilde inşa etmen için seni destekliyor. Taşınma kararı, yeni bir eğitime başlama veya uzun zamandır hayalini kurduğun kişisel bir atılım için bugün kağıdı kalemi eline alıp ciddi hesaplamalar yapacaksın. İyimserliğini mantıkla destekliyorsun.

Adımlarını sağlam bir zemine oturtmak, içindeki başarma inancını artırıyor. Dağınık hayallerden ziyade, uygulanabilir gerçeklere odaklandığında gününün ne kadar verimli geçtiğini görecek ve akşamını bu başarının huzuruyla değerlendireceksin.

Peki ya aşk? Uzun süredir belirsizlik içinde sürüklenen bir ilişkin varsa, bugün karşılıklı oturup son derece olgun ve saygılı bir konuşmayla yollarınızı ayırma veya ciddiyete dökme kararı alabilirsiniz. Netlik ruhuna iyi gelecek. Bekar bir Yay burcu isen, hayatını düzene sokmuş, ne istediğini bilen ve sana sadece laf değil güven sunan karakterle kuracağın bağ, aşka olan bakış açını derinleştirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...