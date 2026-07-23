Sevgili Yay, Ay bugün senin burcuna geçiyor ve Merkür ileri hareketine başlıyor. Bu iki gelişme birleşince kendini haftalardır olmadığın kadar canlı hissediyorsun. İş hayatında inisiyatif alıyorsun ve çevrendekiler senin bu enerjini fark ediyor. Güneş ile Ay arasındaki üçgen sana ekstra bir şans kapısı açıyor. Yeni bir başlangıç için bugün doğru bir zamandasın.

Maddi konularda kendine yaptığın yatırım öne çıkıyor. Bir kurs, bir ekipman ya da görünüşünle ilgili bir harcama gündemine gelebilir. Venüs'ün Ay'a attığı sert açı yüzünden bu harcamaların toplamı düşündüğünden yüksek çıkabilir. Kendine değer vermenle savurganlık arasındaki çizgiyi korumalısın.

Aşk hayatında kendi ruh halin belirleyici oluyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, senin neşen bugün doğrudan partnerine geçiyor ve ilişkiniz kendiliğinden tazeleniyor. Bekar bir Yay burcu isen, son anda katılmaya karar verdiğin bir davet ya da buluşma seni ilginç biriyle karşılaştırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…