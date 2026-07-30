Sevgili Yay, bugün Ay Boğa burcuna geçerken işlerini biraz düzene koymanın zamanı geliyor. Normalde hızla başlayıp bir sonraki şeye geçmek isteyebilirsin ama bugün tek tek ilerlemek daha çok işine yarayacak. Üstelik günlük bir işini kolaylaştıracak pratik bir yöntem keşfedebilirsin. Kendine uzun bir yapılacaklar listesi hazırlamak yerine önce gerçekten önemli üç işi bitir derim.

Maddi konularda küçük ama düzenli kazançlar önem kazanıyor. Büyük bir fırsat beklemek yerine elindeki gelirleri daha iyi yönetmek sana rahatlık sağlayabilir. Harcamalarını birkaç gün takip etmek bile paranın en çok nereye gittiğini gösterebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, bugün sıradan bir günü bile partnerinle keyifli hale getirebilirsin. Birlikte yemek hazırlamak ya da kısa bir yürüyüş yapmak bile size iyi gelebilir.

Bekar bir Yay burcu isen, günlük hayatında sürekli karşılaştığın biri dikkatini çekebilir. Belki aynı kafeye gidiyorsunuz, belki aynı yerde çalışıyorsunuz. Bir selamı biraz uzatmanın zararı yok! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…