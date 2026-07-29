Sevgili Yay, bugün Ay Koç burcuna geçerken yaratıcılığın ve cesaretin aynı anda yükseliyor. İş hayatında sıradan çözümler seni pek tatmin etmeyebilir. Aklına biraz çılgınca gelen bir fikir düşerse hemen çöpe atma; üzerinde çalıştığında oldukça kullanışlı bir projeye dönüşebilir. Bugün özellikle kendi yeteneğini ortaya koyabileceğin işlerde öne çıkabilirsin. Başkasının yöntemini kopyalamak yerine kendi tarzını göster!

Maddi konularda yeteneğinden para kazanabileceğin bir ihtimal ortaya çıkabilir. Hobin, ürettiğin bir şey ya da boş zamanlarında yaptığın bir iş küçük de olsa ek kazanca dönüşebilir. Öte yandan eğlenmek için para harcama isteğin de yüksek. Kazanmadan harcamaya başlama yeter!

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, bugün ilişkinize biraz eğlence katmanın tam zamanı. Partnerine sürpriz yapmak ya da ikinizin de sevdiği bir program hazırlamak aranızdaki çekimi artırabilir.

Bekar bir Yay burcu isen, bugün elektrik hızlı alınabilir! Bir etkinlikte tanıştığın biriyle aranızdaki çekimi ilk dakikalardan hissedebilirsin. Yalnız heyecan güzel diye karşındaki kişiyi kafanda hemen mükemmelleştirme. Önce biraz sohbet edin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…