Sevgili Yay, bugün Chiron günlük düzen ve iş rutini alanına yerleşerek geri hareketine başlıyor, bu yüzden aşkta kendine gösterdiğin şefkat gündemde. İlişkin varsa, kendine karşı çok sert olduğun bir gün, bu sertliği farkında olmadan partnerine de yansıtmış olabilirsin; ona da senin kendine davrandığın gibi yüksek beklentilerle yaklaşmış olabilirsin. Bugün önce kendine yumuşadığında, ona bakışının da yumuşadığını fark edeceksin.

Bekarsan, kendinle kurduğun ilişkinin, kuracağın her ilişkinin şablonu olduğunu unutma. Kendine acımasız davranıyorsan, biri sana nazik davrandığında bunu tuhaf bulabilirsin. Bugün kendine bir nezaket göstermeyi dene; bu, seni sevecek birine de yer açacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…