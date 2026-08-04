Sevgili Yay, bugün Ay günlük düzen alanına geçiyor ve dünkü gergin enerjinin ardından seni işlerini toparlamaya yöneltiyor. İş hayatında biriken görevleri bitirmek için sabırlı bir tempo yakalıyorsun. Chiron ile kurulan kavuşum, kendini fazla zorladığın bir dönemi hatırlatabilir. Bugün dinlenmenin bir tembellik olmadığını kabul etmelisin.

Maddi konularda gündelik giderlerin dikkatini çekiyor. Küçük ama sürekli tekrarlanan ödemeler bütçende beklediğinden fazla yer kaplıyor. Bir kalemi sadeleştirmen bugün somut bir katkı sağlayacak.

Aşk hayatında küçük ilgiler değer kazanıyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerine göstereceğin sıradan bir özen bugün büyük bir jestten daha çok karşılık buluyor. Bekar bir Yay burcu isen, her gün gördüğün bir yüz sana bugün bambaşka görünebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…