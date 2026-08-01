Sevgili Yay, bugün gündüz saatlerinde yaratıcı enerjin kıpırdanırken, gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle içindeki ateş büsbütün canlanıyor. İş hayatında özgün bir fikri ortaya koymak, kendi imzanı taşıyan bir işe yönelmek bugün sana kapı açıyor. Venüs ile Lilith arasındaki gerilim, yaratıcı bir konuda kendini kısıtlanmış hissetmene yol açabilir. Bugün bu baskıyı bir bahane değil, bir itki olarak kullanmalısın. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, geçmişte eleştirildiğin için sakladığın bir yeteneği yeniden ortaya çıkarman için cesaret veriyor.

Maddi konularda keyfe ya da bir hobiye yönelik bir harcama gündeme geliyor. Sevdiğin bir uğraşa yapacağın bir yatırım bugün aklına gelebilir. Venüs’ün Başak’taki ölçülü enerjisi, eğlence ile bütçe arasındaki dengeyi korman için sana yol gösteriyor. Zevkten vazgeçmeden sınırını tutmalısın.

Aşk hayatında tutku ve ifade öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle aranıza yaratıcı ve cesur bir jestle heyecan getirebilirsin. Bekar bir Yay burcu isen, geçmişte kendini yeterince ifade edemediğin için kaybettiğin bir yakınlığın dersini bugün alıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…