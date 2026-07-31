Sevgili Yay, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi ev, aile ve yaşam düzeninle ilgili konuları ön plana çıkarıyor. Evden çalışma, taşınma, aileyle ilgili bir sorumluluk ya da yaşam alanında yapmak istediğin değişiklik gündeme gelebilir. Satürn’ün retro hareketi ise yaratıcı hedeflerin konusunda daha ciddi düşünmeni sağlayabilir. Bugün özel hayatındaki bir düzenlemeyi tamamlamak kariyerine de daha rahat odaklanmana yardımcı olacaktır.

Maddi tarafta evle ilgili bir harcama yapman gerekebilir. Mobilya, tamirat ya da aile için ayrılan bir ödeme bütçende yer açmanı isteyebilir. Ani karar vermek yerine seçenekleri karşılaştırmalısın.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte yaşama düzeni ya da ailelerin müdahil olduğu bir konu üzerine konuşabilirsiniz. Hassas bir mesele olsa da açık iletişim işleri kolaylaştıracaktır. Ama eğer bekarsan, aile çevresi, komşular ya da ev ortamında gerçekleşen bir buluşmada yeni biriyle tanışabilirsin. Güven veren tavırları ilk andan itibaren dikkatini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…