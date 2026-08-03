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Yay Burcu right-white
4 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? 4 Ağustos Salı günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık bugün doğrudan senin burcunu etkiliyor ve içindeki bağımsızlık duygusunu kışkırtıyor. İş hayatında biri sana nasıl çalışman gerektiğini söylediğinde tepkin sert olabilir. Ay’ın Koç burcundaki hareketi de seni cesaretlendiriyor, ancak bu cesaret bugün inatçılığa dönüşebilir. Bir karşı çıkışta bulunmadan önce derin bir nefes almalısın.

Maddi konularda keyfe yönelik bir harcama gündemine girebilir. Kendini iyi hissetmek için yapacağın alışveriş bugün gözünde küçük görünüyor. Toplamı hesaplaman, sonradan yaşayacağın pişmanlığı önleyecek.

Aşk hayatında özgürlük ile bağlılık çarpışıyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinin en masum isteği bile bugün seni sıkabilir; sorunun onda değil kendi sıkışmışlık hissinde olduğunu hatırlamalısın. Bekar bir Yay burcu isen, sana fazla yaklaşan biri bugün seni geri çekilmeye itebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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