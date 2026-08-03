Sevgili Yay, Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık bugün doğrudan senin burcunu etkiliyor ve içindeki bağımsızlık duygusunu kışkırtıyor. İş hayatında biri sana nasıl çalışman gerektiğini söylediğinde tepkin sert olabilir. Ay’ın Koç burcundaki hareketi de seni cesaretlendiriyor, ancak bu cesaret bugün inatçılığa dönüşebilir. Bir karşı çıkışta bulunmadan önce derin bir nefes almalısın.

Maddi konularda keyfe yönelik bir harcama gündemine girebilir. Kendini iyi hissetmek için yapacağın alışveriş bugün gözünde küçük görünüyor. Toplamı hesaplaman, sonradan yaşayacağın pişmanlığı önleyecek.

Aşk hayatında özgürlük ile bağlılık çarpışıyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinin en masum isteği bile bugün seni sıkabilir; sorunun onda değil kendi sıkışmışlık hissinde olduğunu hatırlamalısın. Bekar bir Yay burcu isen, sana fazla yaklaşan biri bugün seni geri çekilmeye itebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…